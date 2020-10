Die Renaissance der bayerischen Franzosen

Hansi Flicks Lob fiel wohl dosiert aus. "Es ist wichtig, dass er nicht nur vorbereitet, sondern auch Tore schießt", sagte er über Kingsley Coman, zweifacher Torschütze und ein Mal Vorbereiter beim 4:0 in der Champions League gegen Atlético Madrid - und schob gleich nach: "Das gehört in der Bundesliga auch dazu, das muss man von einem Spieler seiner Qualität in den anderen Wettbewerben genau so erwarten. Da schauen wir jetzt in den nächsten Wochen genau hin."

Zu Saisonbeginn schien Coman nach der Verpflichtung von Leroy Sané nur noch Bayerns Nummer drei für die Flügelpositionen nach Sané und Serge Gnabry zu sein. Deren Ausfälle, einmal wegen Verletzung, einmal wegen Corona, nutzte der Franzose im Madrid-Spiel fast perfekt aus. Coman, der selbst immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen wurde, ist aus der Startelf derzeit nicht wegzudenken.