Die Regionalliga soll reformiert werden - aber wie?

Schon seit Jahren wird über die Regionalliga diskutiert. Bei der letzten Reform 2012 war Deutschlands vierthöchste Spielklasse von drei auf fünf Staffeln aufgestockt worden: Nord, Nordost, West, Südwest und Bayern. Der Haken: Weil es in der 3. Liga bisher nur drei Absteiger gibt, konnten nicht alle fünf Regionalliga-Meister automatisch aufsteigen - was natürlich für Frust bei den Amateurklubs sorgte.

Die Regionalligavereine forderten schon länger eine Reform. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) beschlos auf seinem Bundestag 2017, die Zahl der Regionalligen auf vier zu reduzieren. Gleichzeitig könnte dann die Zahl der Drittligaabsteiger auf vier erhöht werden.

Als Übergangslösung gibt es schon in dieser und in der kommenden Saison vier Drittligaabsteiger und vier Regionalligaaufsteiger. Nur: Vor allem im Nordosten Fußball-Deutschlands regt sich Widerstand gegen die derzeitigen DFB-Reformpläne - wegen der Reduzierung der Regionalligen.

Regionalliga Bayern mit Teams aus Thüringen und Sachsen

Gesetzt sind die Regionalligen West und Südwest. Rund 50 Prozent aller Vereine, Mannschaften, Fußballer und - Einwohner - Deutschlands leben dort. Heißt also: Eine der Regionalligen Nord, Nordost oder Bayern müsste weichen, vermutlich Nordost, und die Mannschaften in den verbleibenden Ligen aufgeteilt werden. In einer Regionalliga Bayern - wie auch immer diese dann heißt - würden sich dann Mannschaften aus Thüringen und Sachsen finden, der Rest spielt in der Regionalliga Nord.

Widerstand im Norden und Nordosten

Vor allem im Norden und Nordosten gibt es laute Kritik. "Wenn die Nordost-Staffel aufgelöst werden sollte, dann ist auch die Existenz des NOFV infrage gestellt. Das wäre ein Horror-Szenario", sagte beispielsweise Erwin Bugar, Präsident des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV). Der VfB Lübeck teilte mit: "Wir sind der Überzeugung, dass derzeit nur eine Aufstockung der 3. Liga auf 22 Teams mit dann fünf Absteigern und unter Beibehaltung von fünf Regionalligen die Lösung der meisten Probleme ist. So würde dem Ursprungsgedanken der Reform 'Alle Meister müssen aufsteigen' Rechnung getragen werden."

Die Drittligisten haben sich wegen mangelnder Planungssicherheit lange gegen eine solche Variante mit fünf Absteigern gewehrt. "Wir sehen das als großes Risiko, dass damit die potenzielle Gefahr von Insolvenzen noch größer wird", sagte beispielsweise Tobias Leege, Sprecher des FSV Zwickau. Aber er räumte ein: "Es ist sicherlich ein Szenario, das machbar wäre. Und ich denke, dass es auch in der Gestaltungsform der dritten Liga umsetzbar sein könnte."

Die dritte Variante ist keine neue: Alles bleibt wie es ist, alle Regionalligen bleiben bestehen - und die Aufsteiger werden weiter im rotierenden System zwischen Ligen ermittelt.

Keine Entscheidung?

Angesichts der reichlich komplexen Interessenlage wäre es nicht verwunderlich, wenn die Vereine bei ihrem Treffen in Peißen/Landsberg in Sachsen-Anhalt zu keiner einvernehmlichen Lösung kommen. Zwar soll am Dienstagnachmittag in einer Pressekonferenz ein Ergebnis präsentiert werden. Wie dieses aussieht, ist aber komplett offen.

Einigen sich die Klubs nicht, würde am Ende der DFB ein Machtwort sprechen müssen. Die nächste Reform soll spätestens beim Bundestag am 27. September verabschiedet werden.