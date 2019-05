Wer kann spielen, wer ist in Form, wer nicht? Bayerntrainer Niko Kovac und Ralf Rangnick von RB Leipzig im Pressetalk vor dem DFB-Pokalfinale am Samstag (Anstoß 20.00 Uhr, live auf B5 aktuell) in Berlin. Außerdem dabei: die Kapitäne Manuel Neuer (FC Bayern) und Willi Orban (Leipzig).