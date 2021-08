Die Paralympics-Nacht: Goldene Momente für Team Deutschland

Am fünften Wettkampftag hat es bei den Paralympics in Tokio endlich mit der ersten Goldmedaille für das deutsche Team geklappt: Triathlet Martin Schulz gewann das Rennen in der Startklasse PT5.

Tischtennis: Baus krönt sich zum Sieger

Der Gold-Traum ist für Valentin Baus wahr geworden. Der Deutsche revanchierte sich gegen den Chinesen Cao Ningning für die Finalniederlage von Rio.

Rollstuhlbasketball: Ungeschlagen ins Viertelfinale

Die deutschen Rollstuhl-Basketballerinnen mit den Bayerinnen Katharina Lang, Laura Katharina Fürst, Johanna Welin-Ryklin und Svenja Mayer haben die Gruppenphase bei den Paralympics ungeschlagen beendet. Gegen Japan gewann das Team von Bundestrainer Dennis Nohl nach einer Aufholjagd im vierten Viertel mit 59:54.

Schwimmen: Nur Topf erreicht Finale

Die deutschen Schwimmer überzeugten in den Vorläufen nicht. Lediglich Josia Topf aus Erlangen erreichte das Finale. Ein Trio schied hingegen aus.

Leichtathletik: Nikoleitzik erst Dritte, dann disqualifiziert

Die Freude über die vermeintlich gewonnene Bronzemedaille über 200 Meter wehrte bei Leichtathletin Nicole Nikoleitzik nur kurz. Die 26-Jährige kam als Dritte ins Ziel, nach dem Rennen wurde sie allerdings wegen Übertretung der Bahn disqualifiziert. Im Kugelstoßen belegte Yannis Fischer Rang sechs.

Rudern: Pille-Steppat wird Fünfte

Sylvia Pille-Steppat verpasste eine Medaille deutlich. Die Ruderin wurde auf der 2.000-Meter-Strecke Final-Fünfte.