Die Paralympics-Nacht: Gelungene Premiere für Taliso Engel

Der 19-Jährige blieb in 4:21,09 Minuten gut zwei Sekunden unter seiner Bestzeit und kam in der Addition beider Vorläufe in der Startklasse S13 auf Platz fünf. "Es war in Ordnung", sagte der sehbehinderte Mittelfranke: "Ich bin die Strecke ewig nicht mehr geschwommen, das letzte Mal im Januar. Das hat sich ein bisschen komisch angefühlt, mal wieder so eine lange Strecke zu schwimmen."

Für eine Medaille im Finale am Mittag deutscher Zeit müsste er sich aber nochmals deutlich steigern, das Toptrio war in der Ausscheidung mehr als zehn Sekunden voraus.

Tolle Paralympics-Premiere: Engel schwimmt ins 400-m-Finale