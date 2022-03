Die Paralympics 2022 in der ARD

Ab Freitag, 4. März 2022, messen sich bei den Paralympics in Peking mehr als 600 Athletinnen und Athleten in den verschiedenen Disziplinen bei insgesamt 78 Medaillenentscheidungen in sechs Sportarten.

Ab dem ersten Wettkampftag sind alle Entscheidungen mit deutschen Athleten in voller Länge per Livestream auf sportschau.de (Web und App), in der ARD Mediathek und im HbbTV-Angebot von Das Erste zu sehen. ARD-Federführer für die Übertragungen von den Paralympics 2022 ist der Bayerische Rundfunk.

Wettkämpfe ab 2.30 Uhr deutscher Zeit

Im Fernsehen übernimmt Das Erste nach dem Auftakt im ZDF die Berichterstattung zur zweiten Hälfte der Paralympics und berichtet an fünf Sendetagen vom 9. bis zum Abschluss am 13. März insgesamt rund 20 Stunden. Aufgrund der Zeitverschiebung beginnen die Wettkämpfe ab 2.30 Uhr deutscher Zeit.

Die Medaillenentscheidungen und sämtliche Höhepunkte werden dabei teils im Rahmen mehrstündiger Paralympics-Sendestrecken, teils innerhalb des erfolgreichen regulären Wintersportprogramms gezeigt. Die tägliche Berichterstattung im Fernsehen beginnt zwischen 5:30 Uhr und 9:00 Uhr deutscher Zeit und umfasst Highlights bis in den Nachmittag.

Expertin: Regensburger Mono-Skirennfahrerin Schaffelhuber

Analog zu den Olympischen Spielen werden die Übertragungen aus dem gemeinsamen Paralympics-Studio von ARD und ZDF in Mainz präsentiert. Moderatorin ist Stephanie Müller-Spirra. Als Expertin an ihrer Seite im Einsatz ist die ehemalige Regensburger Mono-Skirennfahrerin Anna Schaffelhuber, die mit sieben Paralympics-Goldmedaillen und elf WM-Siegen zu den erfolgreichsten deutschen Wintersportlerinnen zählt. Reporter bei den Paralympics-Übertragungen im Ersten sind Thomas Braml, Florian Eckl, Eik Galley und Julian Wiegmann.

Schwerpunkt auf Ski alpin, Snowboard, Langlauf und Biathlon

Schwerpunkt der ARD-Berichterstattung sind die Wettbewerbe im Ski alpin, Snowboard, Langlauf und Biathlon – mit deutschen Sportlerinnen und Sportlern – sowie im Eishockey. Die TV-Sendungen werden mit Audiodeskription ausgestrahlt.

Das Digital-Angebot wurde im Vergleich zu den Winterspielen von 2018 massiv ausgebaut. Neben dem umfangreichen Livestream-Angebot mit bis zu drei parallelen Kanälen und einem Gesamtvolumen von über 50 Stunden werden auf sportschau.de und den zugehörigen Social-Media-Kanälen aktuelle News und Ergebnisse sowie Hintergrundberichte und Erklärstücke zum paralympischen Sport präsentiert.

"Möglichst nah dran"

Ein Rundum-Angebot für mehr als 60 Radiowellen bietet auch der ARD-Hörfunk bei den Paralympics: Live-Gespräche, Reportagen und Hintergrund-Berichte bis hin zu Interviews und aktuellen Nachrichten zu den besonders nachgefragten Radio-Zeiten am Morgen und am Nachmittag.

"Möglichst nah dran" an den Athletinnen und Athleten ist die Devise, um die Menschen hinter den sportlichen Leistungen zu porträtieren. Die ARD-Expertin Anna Schaffelhuber wird auch im Radio mit ihrem Fachwissen und ihren persönlichen Einschätzungen zu Wort kommen.