Die Olympia-Nacht: Würzburger Schwimmerin Beck verpasst Medaille

Die WM-Dritte Leonie Beck aus Würzburg hat in ihrem ersten Auftritt bei den Olympischen Sommerspielen eine Medaille knapp verpasst. Vor der letzten Runde lag sie noch in Führung, auf den letzten 500 Metern wurde sie von der Konkurrenz noch abgefangen: Platz fünf für Beck am Ende. Nur 2,6 Sekunden fehlten zum Bronzerang.

Die zweite deutsche Starterin Finnia Wunram wurde Zehnte, der Olympiasieg ging an die brasilianische Doppelweltmeisterin Ana Marcela Cunha.