Die Olympia-Nacht: Wellbrock-Gold, Kanu-Silber, Hockey-Pleite

Hockey-Herren erstmals seit 2000 ohne Medaille

Bei den deutschen Hockey-Herren ist eine beeindruckende Serie gerissen: Erstmals seit 21 Jahren blieb das Team ohne Olympia-Medaille. Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes verlor das Spiel um Bronze 4:5 gegen Indien.

Die deutschen Herren waren zuletzt in Sydney 2000 ohne Olympiamedaille geblieben. Danach hatte es 2004 in Athen und 2016 in Rio jeweils Bronze sowie 2008 in Peking und 2012 in London Gold gegeben.