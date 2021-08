Die Olympia-Nacht: Silber-Überraschung durch Geher Hilbert

"Wenn es Top 15 geworden wäre, hätte ich mich riesig gefreut. Jetzt ist es die Silbermedaille", sagte Jonathan Hilbert nach seinem Olympia-Coup in der ARD-Sportschau: "Ich kann es nicht glauben, und ich denke, es wird noch viele Tage dauern."

Der 26-Jährige düpierte die komplette Weltspitze bei schwierigen Bedingungen. Wegen der Temperaturen in Tokio war das Rennen ins 800 Kilometer nördlich gelegene Sapporo verlegt worden. In 3:50:44 Stunden musste sich Hilbert nur dem Polen Dawid Tomala (3:50:08) geschlagen geben. Bronze ging an Evan Dunfee aus Kanada (3:50:59).