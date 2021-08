Die Olympia-Nacht: Schwimmweltmeister Wellbrock holt Bronze

Leichtathletik: Krause und Mihambo im Finale

In der Leichtathletik haben zwei deutsche Medaillenkandidatinnen den Einzug ins Finale geschafft.

Im 3.000-Meter-Hindernislauf überzeugte die zweimalige Europameisterin Gesa Krause als Zweite ihres Vorlaufs. Am Mittwoch (04.08.2021) geht es für sie im Finale um Olympiamedaillen.

Weitspringerin Malaika Mihambo packte passend zu Olympia in der Qualifikation eine Saisonbestleistung aus. Mit 6,98 Metern qualifizierte sich die Weltmeisterin locker für das Finale am Dienstag (03.08.2021). Weiter flog in der Quali nur die Serbin Ivana Spanovic (7,00 Meter) .