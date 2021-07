Die Olympia-Nacht: Keine deutschen Medaillen, erster Dopingfall

100-Meter-Läuferin gedopt und suspendiert

Die nigerianische Weltklasse-Sprinterin und Weitspringerin Blessing Okagbare hat für den ersten Dopingfall bei den Spielen gesorgt. Sie sei bei einer Kontrolle positiv auf ein verbotenes menschliches Wachstumshormon getestet worden. Die Integrationskommission des Leichtathletik-Weltverbandes (Aiu) teilte mit, dass die 32-Jährige suspendiert wurde.

Okagbare wurde bereits am 19. Juli im Rahmen einer Trainingskontrolle untersucht, das Ergebnis des Tests wurde aber erst jetzt bekannt. In Tokio war sie bereits in den Vorläufen gestartet und hatte sich für das Halbfinale qualifiziert. Okagbare ist auch Weitspringerin, 2008 in Peking hatte sie olympisches Silber gewonnen.