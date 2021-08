vor etwa einer Stunde

Die Olympia-Nacht: Gold für Kajak-Vierer, USA-Sieg im Basketball

Der Kajak-Vierer der Männer sorgte für einen goldenen Auftakt des deutschen Teams am 15. Wettkampftag der Olympischen Sommerspiele in Tokio. Zuvor gab es einige Kanu-Enttäuschungen. Im Basketball feierten die USA den vierten Olympiasieg in Serie.