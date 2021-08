Der letzte Olympia-Tag: Endspurt ohne deutsche Medaillen

Kenianer Eliud Kipchoge gewinnt Marathon

Die Leichtathletik-Wettbewerbe endeten in der Nach traditionell mit dem Marathon der Männer. Der Olympiasieger von 2016 triumphierte auch in Tokio: Eliud Kipchoge gewann Gold im Marathon. Der Kenianer kam nach 42,195 Kilometern und einer Zeit von 2:08:38 Stunden als Erster ins Ziel. Silber ging an den Niederländer Abdi Nageeye (+ 1:20 Minuten), Bronze an Bashir Abdi aus Belgien (+ 1:22).