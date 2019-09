Die neue "Freundschaft" zwischen FC Bayern und DFB

"Si tacuisses, philosophus mansisses" (zu Deutsch: "Hättest du geschwiegen, wärst du ein Philosoph geblieben"), mögen sich die Nationaltorhüter Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen derzeit wohl denken. Nach den EM-Qualifikationsspielen gegen die Niederlande (2:4) und Nordirland (2:0) - in beiden Spielen stand Neuer im Tor - flogen noch einigermaßen freundliche Giftpfeile zwischen den Keepern hin und her. Aber ob sie ahnen konnten, dass sie damit eine Lawine lostreten würden, die zu einem intensiven verbalen Schlagabtausch zwischen FC Bayern und Deutschem Fußball-Bund (DFB) führen würde?

Der unglückliche ter Stegen hatte gegrummelt, Neuer versuchte zu trösten. Das kam beim Rivalen wiederum gar nicht gut an, die nächste Replik folgte - und gleichzeitig auch der Schlussstrich unter das Verbalduell. Auch Bundestrainer Joachim Löw spielte den vermeintlichen Konflikt zwischen Deutschlands derzeit besten beiden Torhütern herunter. "In der Nationalmannschaft brauchen und wollen wir diesen Konkurrenzkampf", betonte er in einem Interview.

Rummenigge und Hoeneß kontra Löw

Die Löw-Aussagen reichten, um in München vermutlich rote Köpfe bei den Vereinsverantwortlichen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge zu produzieren, die sich rund um das Champions-League-Spiel gegen Roter Stern Belgrad (3:0) Luft machten. Rummenigge warf Löw mit Blick auf Neuer schon vor dem Anpfiff mangelnde Dankbarkeit vor: "Da wird nie so richtig Klartext gesprochen. In der Öffentlichkeit lässt man das wabern."

Hoeneß schaltete nach der Partie in den "Attacke"-Modus wie lange nicht mehr. "Wir werden uns das in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler hier beschädigt werden ohne Grund. Ter Stegen ist ein sehr guter Torwart, aber Manuel Neuer ist doch viel besser und viel erfahrener", sagte Hoeneß in seinem ersten Rundumschlag.