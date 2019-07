vor 22 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Die Löwen brüllen leise: Saisonziel Klassenerhalt beim TSV 1860

Später Klassenerhalt in der vergangenen Saison, keine namhaften Neuzugänge in der Sommerpause, mit Ungewissheit in die neue Saison - der TSV 1860 München ist auch in der neuen Spielzeit der 3. Fußball-Liga wieder ein Abstiegskandidat.