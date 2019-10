Leichtathletik-WM in Doha: Eine Zumutung?

Bei der Leichtathletik-WM in Doha wurden einige Wettkämpfe sogar nach Mitternacht gestartet, damit die gesundheitlichen Risiken für die Athleten nicht ganz so heftig sind. Und dennoch mussten viele Sportler aufgeben. "Das ist natürlich alles sehr traurig zu sehen, wenn man weiß, dass das der Karriere- oder Saisonhöhepunkt ist und man eigentlich alles gibt, um diesen Moment zu erleben. Da wird einem dann schon einiges genommen", bemerkte Amélie Ebert vom Verein "Athleten Deutschland".

Sportler von Kameras in Startblöcken überrascht

Besonders viel Kritik gab es von Seiten der Leichtathletinnen wegen der in den Startblöcken verbauten Kameras. Hier wussten die Wettkampfteilnehmerinnen und -teilnehmer nicht einmal, dass es diese überhaupt gab. Dass sei eine belastende Situation für die Sportler.

Ebert: Kritik ist wichtig und muss möglich sein

Amélie Ebert findet es wichtig, dass hinsichtlich der Leichtathletik-WM kritische Fragen geäußert werden und die Öffentlichkeit die Vorgänge in Doha kritisch mitverfolgt. Sinnvoller wäre es allerdings gewesen, so die 24-jährige Würzburgerin, man hätte sich schon vorher Gedanken darüber gemacht und die Athleten in die Konzeption der WM miteinbezogen. Diese würden schließlich ein Vierteljahr lang ihren Biorhythmus auf die Wettkämpfe anpassen.

WM-Vergabe nicht im Sinne der Sportler

Dass die Leichtathletik-WM trotz der hohen Temperaturen nach Doha vergeben wurde, hat wohl eher mit Eigeninteressen der Funktionäre zu tun, vermutete die Athletensprecherin. "Je attraktiver der Sport ist, desto mehr finanzielle Mittel sind übrig", sagte sie.

Amélie Ebert

Amélie Ebert vom Verein "Athleten Deutschland" äußerte sich stellvertretend für viele Wettkämpfer zur aktuellen Leichtathletik-WM: Die 24-jährige Würzburgerin kennt die großen Bühnen des Sports. Sie nahm selbst an vielen internationalen Wettkämpfen teil. So holte sie etwa bei der Schwimm-WM im Jahr 2017 einen achten und einen 13. Platz. Eberts Disziplin ist das Synchronschwimmen.