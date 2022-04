Die Krux mit dem Bayern-Wechselfehler: Wann der DFB ermittelt

Im Eishockey wäre die Entscheidung in Freiburg unmittelbar gefallen: Wenn da eine Mannschaft mit zu vielen Spielern auf dem Eis steht, gibt es eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe. So schnell, so klar. Bloß: Zeitstrafen sieht der Profifußball - der aber natürlich auch nicht mit "fliegenden" Wechseln während der laufenden Partie operiert - nicht vor.

So ist noch nicht klar, wie es für den FC Bayern München weitergeht: Der FCB hatte beim 4:1-Sieg am Samstag in Freiburg einige Sekunden lang zwölf Spieler auf dem Feld - und nicht wie vorgeschrieben elf. Kingsley Coman war zuvor auf dem Rasen geblieben, weil ihm beim Wechsel die falsche Nummer angezeigt wurde, der Franzose fühlte sich nicht angesprochen. Erst später wurde er vom Feld geschickt, noch nie gab es eine solche Überzahlsituation in der deutschen Fußball-Bundesliga.

Und nun? Freiburgs Trainer Christian Streich hoffte nach Abpfiff aufs Regelwerk des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Aber so leicht, das stellte sich schon am Samstag heraus, ist es nicht.