Die Kanu-WM in Augsburg in Zeiten des Klimawandels

Kurz vor der Weltmeisterschaft geht auf einmal nichts mehr auf dem Augsburger Olympia Eiskanal - Trainingsstopp! Der Lech, aus dem sich die historische Wettkampfstrecke speist, führt so wenig Wasser wie seit Jahrzehnten nicht. Der Klimawandel und ein besonders schneearmer Winter haben die "Stadt des Wasser", die mit ihrem Wassermanagement-System seit 2019 auf der Liste des UNESCO Welterbes steht, voll erwischt. Der "Welthauptstadt der Kanuten", wie Augsburg in der Wildwasser-Szene genannt wird, droht die Absage ihrer WM.

In einem Kraftakt setzt das städtische Tiefbauamt Betonpoller in den Jugendkanal, einen Nebenarm des Olympia Eiskanals, und leitet so mehr Wasser auf die Wettkampfstrecke. Die Weltmeisterschaft vom 26. bis zum 31. Juli scheint gerettet, Oberbürgermeisterin Eva Weber stellt allerdings klar: "Einer der wesentlichen Punkte bei meiner Entscheidung war, und das haben wir noch nie gemacht, dass ökologisch kein Schaden entstehen wird. Das wäre ein NoGo gewesen."

Kanu-WM nicht um jeden Preis

Koste es, was es wolle? Nicht in Augsburg! Das sportliche Großereignis soll nicht um jeden Preis durchgeführt - und passt damit genau in die Zeit und den historischen Kontext. Denn der Olympia Eiskanal ist weit mehr als eine reine Sportstätte. Er ist Badestelle für die Anwohner, touristische Attraktion, vitaler Teil des UNESCO-Welterbes, identitätsstiftend für die gesamte Stadt.

WM-Quali als Stresstest: Renovierung am Eiskanal in Augsburg abgeschlossen

In dem Film "Augsburger Wild-Wasser - Der Olympia Eiskanal und seine Geschichten" war der Bayerische Rundfunk nicht nur in den Tagen des Wassermangels mit der Kamera mit dabei, die Augsburger Filmemacher René Kirsch und Johannes Hofelich zeigen auch historische Bilder vom Bau der Strecke und des angrenzenden SchwabenCenters und beleuchten die Bedeutung für die Anwohner und die Stadtgesellschaft.

Kanu-Sport in Augsburg "wirklich ökologisch"

"Der Kanu-Sport in Augsburg ist wirklich ökologisch", sagt etwa Norbert Stamm vom Büro für Nachhaltigkeit der Stadt. Im Vergleich zur WWK-Arena des FC Augsburg müsse am Eiskanal kein CO2-Ausstoß künstlich kompensiert werden - er fällt einfach nicht an. Denn der Olympia Eiskanal wird seit seinem Bau anlässlich der Olympischen Spiele 1972 in München komplett mit der Kraft des Lechs betrieben. Bis heute wird keine Elektrizität zum Betrieb der Anlage gebraucht, Pumpen oder Generatoren wie an modernen Anlagen üblich, gibt es am Eiskanal nicht. In Zeiten wie diesen sei das "Fluch und Segen", sagt Fabian Dörfler. Er ist Weltmeister von 2005 und bei der Heim-WM verantwortlich für die Durchführung der Wettkämpfe.

WM-Favoriten kommen aus Augsburg

Seine sportlichen Nachfolgerinnen und Nachfolger heißen Ricarda Funk, Elena Lilik, Sideris Tasiadis oder Hannes Aigner. Sie alle leben und trainieren in Augsburg und kämpfen ab der kommenden Woche um Gold, Silber und Bronze bei ihrer Heim-WM. Selten genug stehen sie im medialen Rampenlicht, trotz all ihrer Erfolge bei Olympia. Sie wollen die Aufmerksamkeit der Heim-Weltmeisterschaft nutzen, "um unseren Sport noch populärer zu machen. Man merkt, dass sich in der Stadt was rührt", so Sideris Tasiadis, zweifacher Medaillengewinner bei Olympischen Spielen.