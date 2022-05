Die Kader-Baustellen des FC Bayern: Was wir wissen und was nicht

Mittelfeld: Verhandlungen mit Serge Gnabry

Unlängst hat Bayern-Urgestein Thomas Müller seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Im Sommer haben die Münchner Joshua Kimmich (2025) und Leon Goretzka (2026) langfristig an den Verein gebunden.

Aktuell laufen die Verhandlungen mit Serge Gnabry, dessen Vertrag 2023 ausläuft. Goretzka hofft auf einen Verbleib seines Nationalmannschaftskollegen: "Serge ist ein herausragender Spieler, ein ganz wichtiger Baustein auch bei uns in der Mannschaft." Doch die Verhandlungen stocken – zu hoch scheinen die Gehaltsvorstellungen des 26-Jährigen zu sein. Laut Medienberichten haben die Bayern ihm bereits 17 bis 19 Millionen Euro angeboten – bislang ohne Erfolg:

"Wir haben Grenzen. Wir versuchen für jeden Spieler, das Beste zu bieten. Und deswegen liegt das auch mal an ihm, zu entscheiden. Der Junge ist top. Ich mag ihn sehr gerne und würde ihn sehr, sehr gerne hier behalten." Hasan Salihamidžić, Sportvorstand FC Bayern

Weitere Kandidaten fürs Mittelfeld: Laimer, Gravenberch und Pogba

Spekulationen gibt es um Marcel Sabitzer: Der Österreicher, der in dieser Saison für rund 15 Millionen Euro von RB Leipzig geholt wurde, konnte bislang in München nicht richtig Fuß fassen. In 25 Bundesliga-Spielen stand er gerade achtmal in der Startformation. Laut seinem Berater will der Österreicher aber in München einen "Neuangriff starten".

Eventuell ja zusammen mit seinem ehemaligen Teamkollegen Konrad Laimer. Angeblich wird der Österreicher vom Rekordmeister umworben. Er selbst zeigt sich für einen Wechsel grundsätzlich offen. Die Bayern müssten aber 40 Millionen Euro Ablöse zahlen.

Weiterer Kandidat für eine Verpflichtung im Mittelfeld ist Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam sein. Der 19-Jährige könnte die Nachfolge von Corentin Tolisso antreten, dessen Vertrag am 30. Juni ausläuft. Bislang gibt es keine Anzeichen für eine Verlängerung. Der Franzose war 2017 für eine Ablöse von 41,5 Millionen Euro als damaliger Rekordeinkauf zu den Bayern gekommen.

Und dann ist da noch Paul Pogba. Laut der italienischen Tageszeitung "Gazzetta dello Sport" sollen die Münchner Interesse an dem französischen Weltmeister zeigen. Pogbas Vertrag bei Manchester United läuft aus und wäre daher ablösefrei.

Manè statt Sané?

Die Gerüchteküche brodelt auch in Sachen Leroy Sané. Der einst als Königstransfer umjubelte Nationalspieler (kam 2020 für knapp 60 Euro von Manchester City) fiel nach einer ansehnlichen Hinrunde zuletzt erneut in ein Formtief. Laut Medienberichten soll sich Salihamidzic mit seinem Berater getroffen haben, um über einen Verkauf im Sommer zu reden. Der aktuelle Marktwert liegt bei rund 70 Millionen Euro.

Statt Sané könnte es zukünftig Manè in München heißen: Der Rekordmeister soll an einer Verpflichtung von Sadio Manè vom FC Liverpool interessiert sein. Der 30-Jährige könnte aber auch Gnabry ersetzen.

Ein ungewisse Zukunft bei den Bayern hat Marc Roca, dessen Vertrag noch bis 2025 läuft. Angeblich soll neben Betis Sevilla auch der FC Barcelona am defensiven Mittelfeldmann Interesse haben. Die Ablösesumme für den Spanier soll zwischen 10 und 15 Millionen Euro liegen.