"Die jungen Wilden": Deutschlands Snowboarder vor Olympia

Fast ein Vierteljahrhundert ist das letzte deutsche Olympia-Gold im Snowboard her. 1998 bei den Spielen in Nagano krönte sich Nicola Thost in der Halfpipe mit dem Sieg. Bis heute konnte der deutsche Erfolg nicht wiederholt werden.

Das soll sich in Peking ändern. Noch nie war das deutsche Snowboard-Olympiateam so groß wie in diesem Jahr. Nicht nur in der Quantität, auch in der Qualität überzeugt die Mannschaft. Mit Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister hat das deutsche Team gleich zwei Kandidaten für Edelmetall im Parallel-Wettbewerb. Auch Snowboardcrosser Martin Nörl hat in dieser Saison bereits bewiesen, dass er sich zu den heißen Medaillenanwärtern zählen darf, er holte bereits zwei Weltcup-Siege.

Morgan und Höflich schielen nach oben

Und dann gibt es noch "die jungen Wilden" im Freesytle. Die Oberbayerin Annika Morgan und der Allgäuer André Höflich gelten schon lange als Top-Talente, beide standen in dieser Weltcup-Saison schon auf dem Podest. Für den Erfolg hat sich Höflich bereits den richtigen Trainer ausgesucht.

Der 24-Jährige arbeitet seit vielen Jahren mit Thost zusammen, sie ist die Mentaltrainerin des Allgäuers. Beide lernten sich vor 13 Jahren bei einem Talentwettbewerb kennen. Ein Meilenstein in Höflichs Karriere. Thost war von Beginn an begeistert vom damals elfjährigem Höflich. "Für mich hat er immer Riesenpotenzial gehabt", sagte die Olympiasiegerin von 1998. "Er ist ein ganz besonderer Snowboarder, der sehr gut fährt, aber im Wettkampf nicht immer zeigen kann, was er drauf hat."

Das fehlende Selbstvertrauen war lange Zeit Höflichs Problem. "Das Selbstbewusstsein war irgendwie schon da, das Selbstvertrauen aber nicht, weil ich nicht wusste, ob ich das auch im Wettkampf kann, wenn es drauf ankommt."

Thost unterstützt Höflich als Mentaltrainerin

Mentaltrainerin Thost unterstützte ihren Schützling. Irgendwann kam das nötige Selbstvertrauen und Höflich lieferte auch im Wettkampf. Zwei Podestplätze feierte er bereits, den letzten Anfang des Jahres. In Peking will er nun beweisen, dass er auch bei den Spielen oben mitmischen kann. Er hat viel an seinem Selbstvertrauen gearbeitet. "Dadurch kann ich jetzt meine Leistung abrufen, die ich mir im Training erarbeitet habe." Die Chancen stehen gut, dass die Medaillen-Durststrecke von 24 Jahren in Peking endlich endet.