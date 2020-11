Die Highlights der 3. Liga in Blickpunkt Sport

Türkgücü gegen Duisburg und neuen Trainer Lettieri

Aufsteiger Türkgücü München steht auch nach neun Spieltagen mit 13 Punkten auf Platz sieben noch bestens da. Zudem haben die Münchner noch ein Nachholspiel offen, sogar die Aufstiegsplätze sind noch nah.

Will Türkgücü oben dranbleiben, ist aber unbedingt ein Heimsieg gegen den MSV Duisburg nötig. Die "Zebras", in der vergangenen Saison noch Aufstiegskandidat, stehen derzeit auf einem Abstiegsplatz.

Die Vereinsführung hat gehandelt und so kam es, wie so oft in solchen Fällen: Trainer Torsten Lieberknecht musste gehen, Gino Lettieri ist der neue Mann an der Seitenlinie. Der Deutsch-Italiener ist in Bayern kein Unbekannter: Er coachte bereits Hof, Augsburg, Bayreuth. Burghausen und Weiden.

In Duisburg unterschrieb er bereits zum zweiten Mal: 2014/15 hatte er den Klub von der 3. in die 2. Fußball-Bundesliga geführt.