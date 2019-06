Die HeumödernTrails - ein Paradies für Mountainbiker

Mountainbiker wollen nichts zerstören

Der Kletter- und Fahrtechniktrainer ist eigentlich ausgebildeter Erzieher – und er hofft mit seinem Projekt dem Mountainbike-Nachwuchs nicht nur Fahrradkönnen, sondern auch Umweltbewusstsein mitzugeben. Dazu passt auch, dass die HeumödernTrails den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg als Partner an Bord haben. Der Bahnhof ist schließlich nur einen guten Kilometer von der Talstation entfernt. Wer fragt bekommt in der Talstation auch GPS Tracks für Trail-Touren im Altmühltal, die außerhalb des Trailparks liegen und per Zug erreichbar sind.

Zusammenarbeit mit dem Forst

Als Robert uns einen Teil seiner Trails zeigt, treffen wir Waldarbeiter. Es wird geratscht. Sie sagen, dass sie am Julian Trail erstmal kein Holz rücken. Robert bedankt sich, am Wochenende kämen Kids aus einem Radsportverein, da brauche er den einfachen Flowtrail fürs Techniktraining. Robert erzählt, dass diese Kompormissbereitschaft auf beiden Seiten nicht selbstverständlich sei – und es viel Geduld, Vermittlung und Erklärung notwendig waren. Aber es geht, wenn man nur will.

"Eine Kasernierung von Mountainbikern ist unmöglich. Wir müssen raus, wir lieben die Natur und wir wollen nichts kaputt machen, wie uns oft nachgesagt wird." Robert Rieger

Viel Liebe fürs Mountainbiken

Vermutlich wird es noch ein bisschen so bleiben, dass Mountainbiker sich für ihre Leidenschaft rechtfertigen müssen. Aber gerade Projekte wie die HeumödernTrailrs könnten das langfristig ändern. Sie sorgen für Nachwuchs, der die richtige Einstellung zur Natur mitbringt. Sie machen den Sport familientauglich und zeigen, dass Mountainbiker nicht irgendwelche verrückten Freaks sind.