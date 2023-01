Die Hennig-Dotzler-Konstellation

Sensationeller Etappensieg bei der Tour de Ski in Val de Fiemme vor wenigen Wochen, Olympia-Gold im Team-Sprint und -Silber in der Staffel in Peking im vergangenen Jahr. Katharina Hennig läuft von Erfolg zu Erfolg in den letzten Monaten. Grundlegend für die starken Leistungen sei ihr Umfeld mit Freund Christian Dotzler, erzählt sie in Blickpunkt Sport.

Eine wilde Familienkonstellation

"Ich bin da sehr dankbar für die Konstellation und für das Umfeld, was ich dort im Allgäu vorgefunden habe mit Christians Familie." Die besondere Konstellation beinhaltet ihren Trainer Stefan Dotzler, der Christians Vater ist. Zudem sind die Wege kurz in ihrer neuen Heimat. Hennig und ihr Freund leben mit den Dotzlers in einem Haus - wenn auch in getrennten Wohnungen. "Es geht gut und das seit fünf Jahren und wie man sieht auch relativ erfolgreich.“, zeigt sich Hennig zufrieden mit ihrer Wahlheimat, in das sie "sehr herzlich aufgenommen" worden sei.