Die "Gold"-Familie: Ruder-Weltmeister Zeidler und sein Großvater

Es gab Zeiten, da war es legitim, Menschen einfach nur nach ihrem Äußeren zu beurteilen. Der "Bullenvierer" ist so ein Kosename, der nur entstand, weil Hans-Johann Färber, Peter Berger, Alois Bierl und Gerhard Auer fast schon urgewaltige Sportler waren. Der deutsche Rudervierer mit Steuermann gewann bei den Olympischen Sommerspielen 1972 die Goldmedaille auf der Olympiastrecke in München-Oberschleißheim - und das auch noch in einem prestigeträchtigen Rennen gegen den deutschen Rivalen DDR.