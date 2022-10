Die Gewinner und Verlierer der Fußball-Vorrunde

Verlierer SpVgg Bayreuth - zu schwach für Liga drei

"Bitter", die Situation in Liga drei für die SpVgg Bayreuth. "Ich habe wenig Hoffnung, dass es klappt mit dem Klassenerhalt", sagt Eckl über die Oberfranken, die als Aufsteiger derzeit vor allem Erfahrungen, aber nur wenig Punkte sammeln. Trainerwechsel vor der Saison, Abgänge wichtiger Spieler - zu viel für den Underdog, um die Klasse zu halten?

"Man wollte nichts Verrücktes machen", sagt Eckl mit Blick auf die Oberfranken, die wirtschaftlich kein Risiko gegangen sind und nicht Hunderttausende in Neuzugänge investiert haben. Das Ergebnis: "Immer das gleiche Prinzip - sie spielen ordentlich mit, machen vorne ihren Buden teilweise nicht und sind hinten immer für einen Klops gut." Zu wenig, um in der 3. Liga zu bestehen.

FC Ingolstadt - der schlafende Riese

Der Blick nach oben in der 3. Liga: Dort hat sich der FC Ingolstadt ganz leise und unaufgeregt wieder auf einen Aufstiegsplatz gespielt. Ein Vorrundengewinner mit Understatement? Eher ein Nebeneffekt des jungen Alters der erst 2004 gegründeten "Schanzer". "Da fehlt die Tradition, die Fan-Identifikation im Hintergrund", sagt Eckl, was dem FCI aber einen wesentlichen Vorteil beschert: "Die können in Ruhe arbeiten."

Wobei in Ingolstadt dank potenter Sponsoren natürlich personell viel investiert werden kann. Der FCI also ein Gewinner der Vorrunde? "Für das, was an Potenzial da ist, kommt zu wenig raus", urteilt Sport-Reporter Eckl: "Da müssten die vorneweg marschieren, da müssten die oben dran sein. Da ist mir dieses 'Anschluss halten an die Aufstiegsplätze' zu wenig."

Drittliga-Gewinner: Der TSV 1860 München und Trainer Michael Köllner

Alles andere als der Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga wäre beim TSV 1860 München in der laufenden Saison wohl eine Enttäuschung. Vater des kontinuerlichen Höhenflugs ist nicht erst seit dieser Saison Trainer Michael Köllner. Abzusehen war die starke Leistung in der aktuellen Saison dennoch nicht.

Top-Torjäger Marcel Bär lange verletzt, der zweite Torgarant Sascha Mölders hat den Verein verlassen, "das musst Du erstmal kompensieren". Der Umbau der Mannschaft: "Ich finde, das hat sehr gut, sehr schnell funktioniert." Nicht jedes Spiel zwar perfekt, auch Schwächephasen waren dabei: "Aber sie holen die Punkte, und so steigst du auf."