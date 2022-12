Die Geiger-Schau in der Ramsau - Sieg nach furioser Aufholjagd

Peking-Olympiasieger Vinzenz Geiger hat sein erstes Weltcuprennen in der Saison 2022/23 gewonnen. Mit einer Energieleistung holte der Oberstdorfer im Zehn-Kilometer-Langlaufrennen 1:09 Minuten auf und gewann am Ende sogar noch mit fünf Sekunden Vorsprung. Platz zwei ging an den Österreicher Johannes Lamparter, der sich im engen Zielsprint gegen Kombi-Dominator Jarl Magnus Riiber aus Norwegen durchsetzte.

Fünf Deutsche in den Top 15

Hinter Geiger, der zuletzt dreimal in Serie auf das Podest gestürmt war, schafften es auch Julian Schmid (Oberstdorf) als Achter und Manuel Faißt (Baiersbronn) als Neunter in die Top Ten. Jakob Lange (Kiefersfelden) als Elfter und Fabian Rießle (Breitnau) als Zwölfter komplettierten das starke Ergebnis des deutschen Kombinierer-Teams.

Geiger: "Alles rausgehauen, was geht"

"Das war kein Plan, ich habe alles rausgehauen, was geht", sagte Geiger in einer ersten Reaktion unmittelbar nach dem Rennen. Der Angriff auf die Spitzengruppe war so nicht geplant gewesen. Als Geiger im Verlauf des Langlaufrennens aber immer weiter nach vorne lief, setzte er am Ende alles auf eine Karte.