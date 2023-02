Die Gala-Bayern sind zurück: FCB schlägt Mainz im DFB-Pokal klar

Neuzugang Cancelo präsentiert sich stark

Nagelsmann stellte im Vergleich zum Remis gegen Frankfurt (1:1) auf Dreierkette um, in offensiverer Rolle überzeugte der neue Hoffnungsträger Cancelo, er suchte die Tiefe, schaffte Räume und wurde immer wieder von seinen Mitspielern eingesetzt. Es sei "sehr wichtig", hatte Nagelsmann vor dem Spiel betont, "den Bock umzustoßen und in einen Lauf zu kommen für die ganz großen Wochen".

Entsprechend dominant und immer wieder auch mit Tempo nach vorne starteten die Bayern in der ausverkauften Mainzer Arena. Erst scheiterte Kingsley Coman an FSV-Torhüter Finn Dahmen (10.), dann rückte Cancelo in den Fokus und zeigte umgehend, was sie sich in München von ihm erhoffen. Seine erste Flanke im Bayern-Dress landete genau bei Choupo-Moting, der eiskalt verwertete.

Führung gibt FCB Sicherheit

Die Führung gab dem Rekordmeister nach schwierigen Wochen zusätzlich Sicherheit und Vertrauen. Gegen die überforderten Mainzer, bei denen Drei-Tore-Stürmer Karim Onisiwo in der Startelf fehlte, hatten Thomas Müller und Co. über weite Strecken aber auch leichtes Spiel.

Musiala erhöhte nach einem sehenswerten Angriff, kurz darauf profitierte Sané von Choupo-Motings artistischer Vorarbeit. Das Mittelfeld um Joshua Kimmich gestattete den Mainzern mehr Freiräume, bis auf die Chance von Anthony Caci (60.) ließ der FCB aber wenig zu – und sorgte selbst noch für das 4:0 durch Alphonso Davies.