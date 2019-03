Die Fußball-Regionalliga Bayern bleibt, wie sie ist - vorerst

Die Regionalliga-Vertreter konnten sich bei einem mehrstündigen Treffen in Landsberg/Peißen, bei dem auch Vertreter der 3. Liga anwesend waren, nicht zu einer Verkleinerung durchringen. Im Vorfeld war über eine Auflösung der Regionalliga Nordost und somit einer Reduzierung auf insgesamt vier Regionalligen nachgedacht worden, um die schwierige Aufstiegssituation zur 3. Liga zu vereinfachen.

"Es ist nicht möglich, dass aus fünf Regionalligen vier gemacht werden, ohne dass es irgendwo in Fußball-Deutschland große Probleme gibt." Rainer Koch, Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der auch Sitzungsleiter war

Die Vereine haben mit deutlicher Mehrheit von 47:0-Stimmen bei vier Enthaltungen dafür gestimmt, dass die Regionalliga Nordost bleiben soll. Vor allem die Vertreter Nordost hatten schon im Vorfeld vor eine Reduzierung der Ligenzahl gewarnt. Von einer Auflösung der Liga wäre auch die Regionalliga Bayern betroffen gewesen, weil man dort zusätzlich Vereine aus Thüringen oder sogar Sachsen eingegliedert hätte.

Wer steigt in Zukunft auf?

Aus den drei Regionalligen Nordost, Nord und Bayern soll es in Zukunft zwei Aufsteiger geben. Dies würde allerdings bedeuten, dass es in Zukunft auch immer vier Absteiger aus der 3. Liga gibt. "Wie die drei Meister die beiden Aufstiegsplätze in einer Relegation ermitteln, muss noch geklärt werden", sagte Koch. Ursprünglich war eine Regionalliga-Reform angestrebt worden, um gerade die umstrittene Aufstiegsregel - nicht jeder Meister der Regionalliga steigt automatisch auf - zu erneuern.

Aufstiegschaos seit sieben Jahren

Die Regionalliga, Deutschlands vierthöchste Spielklasse, war bei der letzten Reform 2012 von drei auf fünf Staffeln aufgestockt worden: Nord, Nordost, West, Südwest und Bayern. Weil im Gebiet der Regionalligen West und Südwest rund 50 Prozent aller Vereine, Mannschaften, Fußballer und - Einwohner - Deutschlands vertreten sind, stehen diesen Teams zwei feste Aufstiegsplätze zu. Für die Regionalligen Bayern, Nord und Nordost blieb bisher nur noch ein weiterer Aufstiegsplatz - weil es insgesamt nur drei Absteiger aus der dritten Liga gab.

Der DFB ist erneut gefordert

Ursprünglich hatte der DFB schon auf seinem Bundestag 2017 angedacht, die Zahl der Regionalligen perspektivisch auf vier zu reduzieren und die Zahl der Drittligaabsteiger auf vier zu erhöhen, um das Auf- und Abstiegsdilemma zu lösen. Als Übergangslösung gibt es schon in dieser und in der kommenden Saison vier Drittligaabsteiger und vier Regionalligaaufsteiger nach einem reichlich komplizierten Schlüssel, in dem nur der Meister Südwest direkt aufstiegsberechtigt ist.

"Uns allen ist klar, dass die nächsten beiden Jahre nur eine Übergangslösung darstellen. Das Ziel ist, bis zum DFB-Bundestag 2019 eine mehrheitsfähige Lösung zu finden, die auf vier statt fünf Regionalliga-Staffeln basiert, aus denen dann alle vier Meister aufsteigen. Dazu bedarf es gemeinsamer Kompromiss- und Handlungsbereitschaft." DFB-Präsident Reinhard Grindel in einer Verbandsmitteilung nach dem Bundestag 2017

Entscheidung auf DFB-Bundestag im September?

Der DFB ist nun erneut als Entscheider gefordert. Die endgültige Regionalliga-Reform soll spätestens beim Bundestag am 27. September verabschiedet werden. Schon beim Bundestag 2017 war eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von DFB-Vizepräsident Peter Frymuth ins Leben gerufen worden, die einen Vorschlag entwickeln sollte, "wie im Einvernehmen mit den Beteiligten der Übergang zwischen Regionalliga und 3. Liga durch ein Modell mit vier statt bislang fünf Regionalligen realisiert werden kann."

Auch Koch unterstrich beim Treffen der Regional- und Drittligisten, dass das letzte Wort beim DFB liegen wird: "Bindend ist nur, was der DFB-Bundestag beschließt. Aber es war sportpolitisch wichtig, dass wir diese Positionen entwickelt haben."