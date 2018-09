Die Fußball-EM im Wandel der Zeit

Nun sind Zuschauereinnahmen bei einer EM natürlich nicht mehr die Haupteinnahmequelle. Gerade einmal sieben Prozent der Gesamteinnahmen von knapp zwei Milliarden Euro machten die Ticketverkäufe aus bei der EM 2016 in Frankreich. Der Rest kam vor allem aus Sponsoring und TV-Rechten. Am Ende blieb ein Riesengewinn von rund 850 Millionen Euro. 600 davon gingen an die Mitgliedsverbände der UEFA. Zum Vergleich: 1996 in England gab es gerade mal Einnahmen von rund 140 Millionen Euro.

DFB hofft auf nachhaltige Effekte

Für den Ausrichter bleibt zudem vieles, was fürs Turnier gebaut wurde, glaubt zumindest Rainer Koch, Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Die Kosten sind erst mal immens, Straßenbau, Eisenbahnbau, sonstige Infrastuktur, Stadien und mehr. Im Falle der EM in der Ukraine und Polen vor 6 Jahren sollen es rund 40 Milliarden Euro gewesen sein.

Aber: "Auf der anderen Seite ist so eine EM schon ein Riesenschub für die Infrastruktur. Und sechs Jahre lang wird sich die deutsche Fußballfanfamilie freuen auf ein tolles Turnier", glaubt Koch.