Die Frage der Woche: Was ist los mit Bayerns Zweitligisten?

Platz 12, 13 und 18 belegen der 1. FC Nürnberg, Jahn Regensburg und Bundesliga-Absteiger Fürth nach sechs Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga. Rechnet man auch die vergangene Saison mit, warten die Fürther inzwischen seit 19 Spielen auf einen Sieg. Zwar hatte wohl niemand eine Leistung wie bei den sofortigen Wiederaufsteigern Schalke und Werder erwartet. Doch aktuell weckt die Spielvereinigung eher Sorgen, dass sie das Schicksal des SC Paderborn ereilen könnte, die nach dem Bundesliga-Abstieg 2015 ein Jahr später in die 3. Liga durchgereicht wurde.

Ex-Bundesligist Fürth auf dem Abstiegsplatz

Elf Spieler haben die SpVgg Greuther Fürth verlassen, der neue Trainer Marc Schneider muss eine neue Mannschaft formen. Und die ist jung, alle Neuzugänge sind zwischen 17 und 23 Jahre alt. Kurz vor Transferschluss hat man noch die Defensive, die schon 12 Gegentore kassiert hat, mit dem 24-jährigen Innenverteidiger Damian Michalski verstärkt. Fürths Sportdirektor Rachid Azzouzi stärkte dem Trainer zuletzt öffentlich den Rücken.

Fehlt nur ein Tor in Regensburg?

Durchwachsen kann man den Saisonstart bei Jahn Regensburg nennen. Nach dem fulminanten Start mit zwei Siegen und der Tabellenführung ist das Team von Mersad Selimbegovic auf Rang 13 durchgereicht worden. Vor allem die historische 0:6-Pleite gegen den KSC und das 0:4 zuletzt in Düsseldorf haben Spuren hinterlassen und ratlos gemacht.

Hohe Niederlagen gab es auch in der Vergangenheit, danach allerdings auch immer eine Reaktion. "Wir brauchen ein Tor", sagt Trainer Selimbegovic. Seit vier Spielen hat der Jahn keinen Treffer mehr erzielt. Auch wenn es zu Beginn anders erschien: Die Mannschaft ist nicht so eingespielt wie in der vergangenen Saison.

Abstiegszone statt Aufstiegsträume beim FCN

Der 1. FC Nürnberg hat immerhin das Franken-Derby für sich entschieden. Doch mit sieben Punkten nach sechs Spielen hängt man hinter den Erwartungen zurück. Eine Rolle spielen dabei sicherlich die vielen Verletzungsausfälle.

Trainer Robert Klauß hofft für die nächste Zeit auf weniger Wechsel und eine konstante Aufstellung, in der sich Abläufe einspielen können. Aktuell sieht es danach allerdings nicht aus. Jetzt hat es Mittelfeldspieler Fabian Nürnberger erwischt, der mit einer schweren Ellenbogenverletzung ausfällt.

