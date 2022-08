Die Frage der Woche: Ohne Lewa – sind die Bayern schlagbar?

Insgesamt beachtliche 19 Titel hat Robert Lewandowski mit dem FC Bayern gewonnen, seitdem er 2014 ablösefrei von Borussia Dortmund nach München kam. Acht Mal Deutscher Meister, drei Mal DFB-Pokalsieger, 2020 der Titelgewinn in der Champions League. Insgesamt erzielte der Pole 344 Tore in 375 Pflichtspielen für die Münchner.

Der FIFA-Weltfußballer der Jahre 2020 und 2021 hat die Bayern verlassen – und mit ihm auch der Erfolg der Münchner? Die Lücke, die Lewandowski durch seinen Wechsel zum FC Barcelona hinterlässt, ist groß. Ist das die große Chance für die Konkurrenz in der Bundesliga?

Die Frage der Woche:

Nach der Ära Lewandowski – sind die Bayern jetzt schlagbar?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport oder BR24 Fussball. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 06. August, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.