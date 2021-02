Die Frage der Woche: Kann Musiala der neue Müller werden?

Und auch in der Nationalmannschaft könnte Musiala Thomas Müller in Zukunft vergessen machen, denn das Supertalent der Bayern will in Zukunft nicht für England, sondern für Deutschland spielen. Das gab er in der vergangenen Woche bekannt.

Die Frage der Woche

Ausnahmetalent bei den Bayern und beim DFB. Kann Jamal Musiala der neue Thomas Müller werden?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport oder BR24 Fußball. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 27. Februar, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.