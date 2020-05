Die Frage der Woche: Ist die Meisterschaft wirklich entschieden?

Sieben Punkte Vorsprung vor Borussia Dortmund - der FC Bayern München steht kurz vor seiner 30. deutschen Meisterschaft, der achten in Serie. Nach dem 1:0-Sieg im Topspiel beim BVB können es nur die Münchner aus eigener Kraft schaffen. Die ersten Verfolger aus Dortmund und Leipzig müssen auf drei Ausrutscher des Rekordmeisters in den verbleibenden sechs Saisonpartien hoffen und dürfen gleichzeitig selbst nicht mehr patzen, wenn sie die Schale doch noch in Händen halten wollen.