Die Frage der Woche: Hat die 3. Liga eine Zukunft?

Eigentlich wollte die 3. Liga den Spielbetrieb am 30. Mai "unter Berücksichtigung der politischen Verfügungslagen" und eines Hygienekonzepts wiederaufnehmen. Aber mehrere Vereine wehren sich gegen die Vorgaben des Verbands.

Der Hallesche FC und der FC Carl Zeiss Jena wollen notfalls sogar gerichtliche Schritte einleiten. Schwierige Zeiten für die zerstrittene 3. Liga, in der der Kostendruck schon unter normalen Bedingungen enorm ist.

In der vergangenen Saison machten 13 der 20 Vereine Verlust. Für den Fall eines Saisonabbruchs droht laut eines internen DFB-Papiers eine Ertragslücke in Höhe von 31 Millionen Euro. Pro Klub also gingen im Schnitt 1,55 Millionen Euro verloren.