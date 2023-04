Die Frage der Woche: Droht dem Club das Löwen-Schicksal?

Der 1. FC Nürnberg kommt einfach nicht voran. Auch in diesem Jahr geht's für den Club gegen den Abstieg aus der 2. Bundesliga. Dabei waren die Ambitionen ganz andere: Nach Platz acht im Vorjahr wollte der Verein diese Saison oben mitspielen.

Die Realität sieht ganz anders aus: Der Club kämpft gegen den Abstieg aus Liga zwei. Sportvorstand Dieter Hecking will's jetzt selbst als Trainer richten. Die Ergebnisse waren aber zuletzt eher mau: Kein Sieg aus den letzten vier Spielen.

Dabei sind die Rahmenbedingungen bundesligareif: überragende Trainingsmöglichkeiten, viele Fans im ganzen Land.

Die Frage der Woche

Droht dem 1. FC Nürnberg das Löwen-Schicksal?

Kommentieren Sie in diesem Artikel in den Kommentaren oder auf unserer Facebookseite BR24Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in "Heute im Stadion" auf Bayern 1 am 22.04.2024 ab 15.05 Uhr.