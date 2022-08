Die Frage der Woche: Die Bundesliga - Lacher oder Kracher?

Was wurde im Vorfeld nicht spekuliert: Wer wird Bayernjäger Nummer 1? Dortmund? Leipzig? Leverkusen? Europacupsieger Frankfurt? Klar ist die Saison noch jung, aber der Blick auf die Tabelle überrascht: Leverkusen hat einen Fehlstart mit null Punkten hingelegt, Leipzig und die Eintracht kamen auch nicht gut aus den Startlöchern.

Dortmund hat zwar immerhin sechs Punkte auf dem Konto, aber letzte Woche fast schon Slapstick abgeliefert. Zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit mit 2:0 vorne gegen Werder – und dann vor eigenem Publikum doch noch 2:3 verloren. Eines der irrsten Spiele der letzten Jahre.

Droht die Liga fad zu werden?

Stattdessen oben dabei: Das letztjährige Problemkind Gladbach, Union und die Mainzer. Und ganz oben gewinnen die Bayern wieder mal nach Belieben – 15 Tore in drei Spielen, das ist Bundesligastartrekord.

Droht die Liga also wieder fad zu werden, weil die Bayern erneut alles dominieren, oder macht die Liga heuer mehr Spaß weil dahinter jeder jeden schlagen kann, Überraschungen drin sind, und das die Fanherzen höher schlagen lässt? Wird wieder mehr mitgebibbert und mitgefiebert, oder hätten sich die Fans auch oben mehr Abwechslung gewünscht, so wie in vielen anderen europäischen Ligen auch?

Unsere Frage der Woche

Die Bundesliga: Lacher oder Kracher?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 27. August, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.

"Eins gegen eins" - der Talk von BR24 Sport

Fußball-Bundesliga - Langeweile oder Unterhaltung pur ist auch Thema in "Eins gegen eins", dem neuen Talk von BR24 Sport. Weitere Themen in dieser Woche: Hasan Salihamidzic - wie fällt das Transferzeugnis des FC-Bayern-Sportchefs aus? Und: Die schönsten Momente aus 30 Jahren Champions League.