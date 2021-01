Die Frage der Woche: Bayern stark genug für Triple-Verteidigung?

Zuletzt, nach dem 0:2-Rückstand gegen Mainz, wurde selbst der so ausgeglichene Trainer Hansi Flick in der Halbzeit mal laut. Und irgendwie schafft es sein Team ja auch immer wieder, die Spiele zu drehen.

Sieht man es positiv, lässt sich der FC Bayern selbst von diesem aktuellen Durchhänger nicht aus der Erfolgsspur bringen. Der Rekord von aktuell fünf Siegen und drei Remis nach Rückstand rettete den Bayern die Bilanz: 33 Punkte nach dem 14. Bundesliga-Spieltag - das sind neun Punkte mehr als in der vergangenen Saison.

Auch vermeintlich schwächere Leistungen reichen zumindest für einen Punktgewinn. Die einzige Niederlage in dieser Saison war das 1:4 gegen Hoffenheim und stammt vom 2. Spieltag.

Reicht der Kader für die kraftraubende Saison?

Das Programm in dieser Saison ist besonders intensiv. Um allen Spielern ihre Pausen zu verschaffen, hat der FCB im Sommer sechs Neuzugänge geholt. So richtig aufgedrängt hat sich davon noch keiner.

Bouna Sarr zum Beispiel kam als Backup für Benjamin Pavard. Inzwischen spielt der 28-jährige Franzose überhaupt keine Rolle mehr, selbst wenn es bei seinem Landsmann Pavard nicht läuft. Neuzugänge jetzt im Winter brauche es aber nicht, sagt der Trainer. Die Spieler sollen einfach endlich zeigen, "was wir im Stande sind zu leisten".

Kaum echte Trainingseinheiten

Zeit, um an den Schwächen zu arbeiten bleibt kaum. Vorbereitung auf den Gegner, Wettkampf, Regeneration - Zeit für taktische Einheiten hat Trainer Flick selten. Auch die meisten Neuzugänge kamen erst nach dem Saisonstart. Ihre Integration auf dem Platz scheint bei der Terminhatz auf der Strecke geblieben zu sein.

Die Frage der Woche

Sind diese Bayern stark genug für die Triple-Verteidigung?

