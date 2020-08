Die Formel 1 wird 70 - Mercedes vor nächstem Silverstone-Coup

Am 13. Mai 1950 feierte die Formel 1 ihr offizielles Debüt: In Silverstone ging es erstmals um Weltmeisterschaftspunkte. Davor kämpften die Piloten nur in Einzelrennen in unterschiedlichen Klassen um die Podestplätze. Weil der Motorrad-Weltverband FIM schon 1949 eine Weltmeisterschaft ausschrieb, reagierte der Automobil-Weltverband FIA: Die WM-Idee war geboren und wurde prompt 1950 umgesetzt.

Fast schon logisch, dass die FIA auch den 70. Geburtstag der Rennserie in Silverstone feiert. Nach dem regulären Renne am vergangenen Wochenende, dem Großen Preis von Großbritannien, fahren Lewis Hamilton & Co. an diesem Wochenende um den "70th Anniversary Grand Prix", der Großen Preis zum 70. Geburtstag der Rennserie.