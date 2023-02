Die Finnen machen's vor: Wool Sock Running im Schnee

Lauf-Coach Riikka Tulppo steht in Äkäslompolo im Norden Finnlands im Schnee und zieht mehrere dicke Wollsocken übereinander. Als unterste Schicht nimmt sie Funktionsstrümpfe, darüber kommen die selbstgestrickten Wollsocken ihrer Schwiegermutter. Die seien die besten, schwärmt sie. Denn die Schwiegermutter stricke fester als ihre eigene Mutter, erzählt Riikka Tulppo augenzwinkernd.

Doch noch entscheidender ist die richtige Außentemperatur: Minus zehn Grad und kälter sind am besten, damit der Schnee nicht an den Socken klebt.

Gutes Training für die Fußmuskulatur

Aber warum soll man sich das eigentlich antun? Im Winter auf Socken durch den Schnee zu laufen? Es sei einfach fantastisch, schwärmt die begeisterte Trail-Runnerin Riikka Tulppo - ein tolles Gefühl, so leicht und weich als würde man fliegen und gleichzeitig spüre man den Kontakt zum Boden.

Doch Wollsocken-Laufen ist nicht nur ein großer Spaß, sondern hat auch einen ernsthaften Hintergrund und sinnvollen Nutzen für den Körper. "Wenn man Schuhe trägt, nutzt man weniger Muskeln. Deshalb ist es gut, öfter mal barfuß zu laufen wie früher in der Kindheit. Das trainiert die kleinen Muskeln in den Füßen", erklärt Riikka Tulppo ihren Kursteilnehmern.

Natural running zu jeder Jahreszeit

Es sind dieselben Vorteile, die auch das pure Barfußlaufen hat, und daraus ist letztlich die Idee zum Wollsocken-Laufen entstanden. In Finnland ist dies eine Sportart, die nicht nur an Schulen praktiziert wird, sondern für die es auch eigene Wettbewerbe gibt.

Soweit wird es in Bayern vielleicht nicht kommen. Aber wenn Schnee liegt und zweistellige Minusgrade herrschen, ist so ein Lauf einen Versuch wert.

Körperliche Beschwerden lindern

Auch Thomas Roselt, ein erfahrener Barfußläufer und Buchautor aus Unterhaching, schätzt das "Natural running" zu jeder Jahreszeit. Im Winter läuft er regelmäßig barfuß, doch um die Füße vor Erfrierungen zu schützen, empfiehlt der passionierte Läufer ganz dünne Barfuß-Schuhe.

Roselt ist zum Barfuß-Laufen gewechselt, weil er beim Joggen in Laufschuhen zunehmend körperliche Beschwerden bekam. Deshalb begann er sich für das natürliche Laufen zu interessieren: "Schon nach kurzer Zeit habe ich gemerkt, dass die Schmerzen in den Knien, in den Gelenken, an der Achilles-Sehne beim Barfuß-Laufen nicht mehr da waren und somit habe ich die Freude am Laufen wiederentdeckt", sagt er. Es stelle sich ganz von selber ein natürlicher Laufstil ein, wenn man barfuß oder in Barfuß-Schuhen unterwegs sei. Dasselbe gilt für Wollsocken.

"Wir haben einen optimalen Bewegungsapparat: Unser Fuß besteht aus vielen kleinen Knochen, Sehnen, Bändern, der überhaupt keine zusätzliche Unterstützung benötigt. Komponenten wie beispielsweise eine Dämpfung sind in unserem Körper ganz natürlich vorhanden, so dass unsere Anatomie der Laufschuh-Industrie weit überlegen ist." Thomas Roselt, Barfuß-Läufer und Buchautor

Zurück nach Finnland: Am Ende des Wool Sock Running-Kurses gibt Lauf-Coach Tulppo allen noch einen wichtigen Tipp mit auf den Weg: "Fangt langsam an, beginnt mit kurzen Distanzen, damit sich die Muskeln an die neue Herausforderung gewöhnen."

Und wem dies nun doch zu kühl sein sollte, der kann das Barfuß-Laufen ja mal im Frühling ausprobieren. Der lässt aber in Finnland noch auf sich warten.