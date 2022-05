Die FC Bayernfrauen begrüßen die erste Brasilianerin im Team

"Sie ist eine sehr athletische Verteidigerin und wird uns mit ihren Qualitäten helfen, uns im Defensivbereich weiterzuentwickeln", sagte Bianca Rech, Sportliche Leiterin der Bayern-Frauen. Tainara wechselte 2021 vom brasilianischen Club Palmeiras in die französische erste Liga zu Girondins Bordeaux.

Vorbilder sind Marta oder Formiga

Die Brasilianerin will sich im Münchner Bundesliga-Team weiterentwickeln: "In Deutschland ist der Fußball technisch und taktisch auf einem sehr hohen Niveau - besser als in Brasilien oder Frankreich", sagte Tainara laut Mitteilung vom Dienstag. "Ich möchte mit dem FC Bayern alle Titel gewinnen, die man gewinnen kann."

Ihre persönliche Leistungs-Messlatte hat sie allerdings bei zwei Landsfrauen angelegt: "Meine großen Vorbilder sind natürlich Marta oder Formiga. Vielleicht schaffe ich es auch, irgendwann dort hinzukommen, wo Marta und Formiga schon sind."

Tainara de Souza da Silva wurde von den Münchnern mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. Ex-Bayern-Star Giovane Elber begrüßte seine Landsfrau bei der Vertragsunterzeichnung am Bayern Campus.