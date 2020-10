Die FC Bayern-Tormaschine rollt wieder

Nachlässigkeiten erst nach dem 4:0

In der Folge rettete Bielefelds Torhüter Stefan Ortega mehrfach stark gegen Müller (15.), Lewandowski (28.) oder Corentino Tolisso (33.). Lewandowski, der zum 63. Mal in einem Bundesliga-Spiel mindestens doppelt traf und nun die Bundesliga-Torschützenliste wieder anführt, entschied das Spiel dennoch schon vor der Pause und hätte noch deutlich öfter treffen können. So bei einem Kopfball (34.) und einem Lattenschuss nach Fehler von Ortega (49.).

Bielefelds einzige Chance der ersten Halbzeit vergab der immer noch aufs Erstliga-Tor wartende Kapitän Fabian Klos, der an Manuel Neuer scheiterte (31.). Dem sehr quirligen Doan gelang später zumindest das Ehrentor - und Klos mit der Vorlage der erste Bundesliga-Scorerpunkt.

In den letzten 20 Minuten schalteten die Bayern einen Gang zurück und leisteten sich einige Nachlässigkeiten. So musste Tolisso mit einer Notbremse retten, nachdem Javi Martinez einen unsauberen Rückpass gespielt hatte. Die Münchner werden in dieser Form aber auch die Sperre des Franzosen verkraften können.

"Die erste Halbzeit haben wir richtig gut gespielt. Nach dem vierten Tor war es ein bisschen zu wenig." Robert Lewandowski