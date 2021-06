BR24Live: Deutschland - Lettland in der Audioreportage | 7:1

In Düsseldorf kann Bundestrainer Joachim Löw am Montagabend (Anstoß 20.45 Uhr) zum letzten Mal experimentieren vor der am Freitag beginnenden Fußball-EM. Dort wartet am 15. Juni Weltmeister Frankreich als erster Gegner.

Test für die England-Legionäre

Löw will den bisher noch geschonten England-Legionären Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Ilkay Gündogan Spielzeit geben. Details zur Aufstellung gab er aber noch nicht bekannt.

Sicher ist nur: Im Tor wird FC-Bayern-Kapitän Manuel Neuer stehen, der sein 100. Länderspiel feiert.

BR24 Sport überträgt das Spiel am Montagabend ab 20.45 Uhr auf B5 plus und im Stream in der Radio-Live-Reportage.