Die Operation-Aderlass zieht weiter ihre Kreise

Der Sprengstoff für neue Enthüllungen sind die rund 40 Blutbeutel, die bei Razzien im Umfeld von S. sichergestellt worden waren. Die ermittelnde Staatsanwaltschaft München I ist gerade fieberhaft dabei, die Beweismittel zuzuordnen, sie bittet die Öffentlichkeit noch um Geduld. Aber: Weitere Enthüllungen sind wohl nur eine Frage der Zeit.

Zudem wartet man in der bayerischen Landeshauptstadt auf die Auslieferung des Vaters des Erfurters Sportmediziners Mark S. und einer mutmaßlichen Helferin. "Beide wollen wir in München haben", sagte Pressesprecherin Anne Leiding am Montag. Das Auslieferungsersuchen soll möglichst zügig umgesetzt werden.

Warten auf die Details

Mark S. steht weiterhin im Mittelpunkt und ist wohl die Schlüsselfigur. Und es sieht immer mehr danach aus, als könnte er auspacken. Teile der Sportwelt dürften beim Gedanken daran, ähnlich wie Radprofi Georg Preidler schlaflose Nächte haben. "Wir haben uns entschlossen, vollumfänglich, rückhaltlos mit der Staatsanwaltschaft zu kooperieren", sagte Andreas Kreysa, der Rechtsbeistand von S., der ARD.

Preidler zeigt sich selbst an

Georg Preidler ist ein österreichischer Radprofi, den die Operation Aderlass zu Tage gefördert hat. Über den 28-Jährigen sagt man im Peloton: Intelligent, normales Umfeld, kein typischer Problemfall. Und doch hat auch er nicht widerstanden. Mittels Selbstanzeige bei der Staatsanwaltschaft Graz war Preidler am Sonntag geständig. "Ich", sagte er in Interviews mit der Kronen Zeitung und der Kleinen Zeitung, "hab' ein Doping-Geständnis abgelegt." Preidler beteuerte, er habe sich Blut abnehmen lassen, "es aber nie rückgeführt. Aber alleine der Gedanke und die betrügerische Absicht sind schon ein Delikt." Diese vertrackte Lage hielt er im Lichte der Enthüllungen um die bei der nordischen Ski-WM in Seefeld ausgebrochene Affäre nicht mehr aus. "Ich weiß nicht, ob ich überführt worden wäre. Ich weiß nicht, wie und ob dieser Dopingarzt alles verschlüsselt hat", sagte Preidler. Preidler steht jetzt auf der Straße, den Vertrag mit seinem französischen Team Groupama-FDJ hat er von sich aus aufgelöst.

Gegen Radprofi Denifl wird offiziell ermittelt

Preidler ist der vierte österreichische Top-Athlet nach den Langläufern Dominic Baldauf und Max Hauke sowie dem Radprofi Stefan Denifl, der die Österreich-Rundfahrt 2017 gewann. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat im Zuge der Operation Aderlass bestätigt, dass auch gegen Stefan Denifl wegen des Verdachts des Sportbetruges ermittelt wird. Der Verdacht gegen den 31-jährigen Tiroler habe sich im Zuge der Ermittlungen gegen den deutschen Sportmediziner Mark S. und dessen Komplizen ergeben, teilte die Behörde am Montag offiziell mit.