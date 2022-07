Deutsche Fußballerinnen starten gegen Dänemark in die EM

Achtmal waren Deutschlands Frauen jetzt schon Fußball-Europameister. Zwischen 1989 und 2013 gab es nur ein EM-Turnier, das Deutschland nicht gewonnen hat. Diese Vormachtstellung haben die deutschen Frauen inzwischen nicht mehr. Bei der letzten WM und EM war jeweils Schluss im Viertelfinale.

Deutschland kann sich wieder an die Spitze zurück arbeiten

Im europäischen Vergleich sind die deutschen Fußballerinnen also nicht mehr ganz oben. Die Top-Favoriten auf den Titel kommen eindeutig aus England und Spanien. Dennoch scheint eine Talsohle durchschritten - man ist wieder auf der anderen Seite der Kurve angelangt, um nach oben zu kommen und möglicherweise dort hin zu kommen, wo man eben schon mal war: Dass man zu einer Europameisterschaft gefahren ist und alle anderen Nationen schulterzuckend gesagt haben "Dann spielen wir eben um Platz 2".

Diesen Status muss sich die deutsche Mannschaft wieder erarbeiten. Der Kader ist stark genug, um hier weit zu kommen. Aber am Ende des Tages gilt, das auch auf dem Fußballrasen zu zeigen.

Der erste Gegner: Dänemark

Am Freitagsabend geht es zum Auftakt gegen Dänemark, immerhin waren die bei der letzten EM im Finale, und ha haben die Deutschen zuvor auch aus dem Turnier geworfen. Das nagt immer noch an den deutschen Spielerinnen.

Doch das ist vielleicht auch der Kreis, der sich jetzt schließt. Vielleicht ist es die Chance, einen endgültigen Haken dran zu machen an diese verpatzte Europameisterschaft, und in eine neue zu starten. Deswegen kommt Dänemark gerade recht: Ein starker, robust agierender Gegner mit individueller Klasse.

Pernille Harder ist noch aus der Bundesliga bekannt, sie hat viele Gegnerinnen schwindelig gedribbelt. Die Dänin ist auch sehr abschlussstark. Auf sie gilt es vor allen Dingen zu achten: Denn das Problem der Deutschen ist die Defensive.

Frauenfußball wird immer populärer

So viele Zuschauer bei einer Frauen-EM gab es bisher noch nie: mehr als 70.000 Zuschauer im Eröffnungsspiel. Auch weiterhin werden volle Stadien erwartet, auch wenn natürlich nicht alle so groß sind. Frauenfußball ist in England jedoch generell sehr populär und hat einen sehr hohen Stellenwert. Die erste Frauenliga wird sehr stark promoted. Der Frauenfußball hat sich allgemein durch die Art und Weise, wie gespielt wird und wie die Spielerinnen auftreten, sehr positiv entwickelt.

Zudem sind die Eintrittskarten nicht sehr teuer, die günstigste Karte für das Spiel Deutschland gegen Dänemark kostet fünf Pfund (rund sechs Euro), die teuerste 20 Pfund (knapp 24 Euro). Das ist nicht viel für ein Spiel dieser Güteklasse. In London wird schönes Wetter erwartet, das Stadion ist ausverkauft. 1.500 deutsche Fans werden dabei sein, etwa 1.300 aus Dänemark.

Zeit für eine weibliche DFB-Präsidentin?

Wie es sich anfühlt, als Spielerin bei einem großen Turnier dabei zu sein, weiß Katja Kraus. 1995 hat sie mit dem deutschen Team den EM-Titel geholt. Später war sie Vorstandsmitglied beim HSV. Sie gilt als wichtige weibliche Stimme im Fußball.

Im BR24 Thema des Tages sagte sie, die Aufmerksamkeit habe sich eindeutig geändert. Die Rahmenbedingungen würden sich immer stärker angleichen zum Männerfußball. Sie glaube, das sei auch das Wesentliche, was erfolgen müsse, um den Frauenfußball stärker im öffentlichen Fokus zu positionieren. Es habe sich eine ganze Menge entwickelt: Das Interesse sei viel höher als zu der Zeit, als sie noch spielte.

Auf jeden Fall ist es laut Kraus höchste Zeit für eine weibliche DFB-Präsidentin und eine Doppelspitze, um Diversität auch in der Führungsriege abzubilden.

