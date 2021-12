Die Corona-Spiele von Tokio im Rückblick

Lange war nicht klar, ob die Olympischen Spiele überhaupt stattfinden können. Nachdem der Wettbewerb schon im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie verschoben worden war, standen sie aus demselben Grund auch 2021 noch auf der Kippe.

Denn die Pandemie war auch in Japan im Sommer diesen Jahres alles andere als vorbei. 80 Prozent der Japaner sprachen sich im Januar gegen die Olympia-Austragung aus, die Organisatoren hielten dennoch an ihren Plänen fest - allerdings erstmals in der Geschichte ohne Zuschauer.

Bach: "Wir haben es endlich nach Tokio geschafft"

Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), hatte ganz andere Emotionen als 80 Prozent der japanischen Bevölkerung, als am 23. Juli 2021, fast ein Jahr nach dem geplanten Startdatum, die Athletinnen und Athleten vor leeren Rängen in das Olympiastadion von Tokio einliefen. "Ja, wir haben es endlich nach Tokio geschafft", seufzte Bach erleichtert.

Engmaschige Tests für Sportler, Funktionäre und Journalisten verhinderten, dass die Spiele zum Super-Spreader-Event wurden. "Die olympische Gemeinschaft war die am besten getestete Gemeinschaft in der Welt", sagte Bach. Die japanische Bevölkerung wurde trotzdem nicht warm mit dem Großevent in ihrem Land, zu dem sie keinen Zutritt hatten.

Deutsche Delegation enttäuscht

Doch nicht nur das IOC, dem im Falle einer Absage Milliardengewinne verloren gegangen wären, war erleichtert. Viele Athleten teilten die Freude darüber, dass die Spiele stattfinden konnten. Sommermärchen, Dank an die Japaner, der Lohn harter Arbeit - die Reaktionen einiger deutscher Sportler zeigten, dass für sie auch ein Traum in Erfüllung ging.

Doch sportlich lief es für das deutsche Team enttäuschend. 37 Medaillen, darunter zehn goldene, waren die schwächste Bilanz seit der Wiedervereinigung. Obendrein gab es zwei Skandale: Rad-Sportdirektor Patrick Moster musste nach rassistischen Beleidigungen vorzeitig abreisen. Im Modernen Fünfkampf forderte Bundestrainerin Kim Raisner Gold-Kandidatin Annika Schleu auf, ihr verweigerndes Pferd mit der Gerte zu schlagen.

Rekord-Flut sorgt bei Doping-Experten für Bedenken

Sportliche Highlights blieben die Ausnahme: Alexander Zverev holte den ersten deutschen Olympiasieg im Tennis-Einzel. Ringerin Aline Rotter-Focken gelang zum Karriereende ein goldener Abschied, Leichtathletin Malaika Mihambo sprang im letzten Weitsprung-Versuch zum Sieg.

Die Corona-Pandemie war auch aus einem anderen Grund ein Problem der Olympischen Spiele, berichtet ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt: "Wenn man sich so manche Leistungen bei diesen Olympischen Spielen anschaut, dann kann man Fragezeichen setzen." Denn ungewöhnlich viele Rekorde wurden in Tokio gebrochen. "Natürlich ist es in Zeiten von Corona so, dass Sportler, wenn sie dopen wollen, die Möglichkeit dazu haben. Denn Kontrolleure kommen deutlich weniger - wenn sie überhaupt kommen", so Seppelt.

Die Diskussionen bleiben dem IOC erhalten

Doch auch wenn die Olympischen Spiele schließlich nicht zum befürchteten Corona-Ausbruch führten, stand das IOC auch nach dem Ende weiter in der Kritik. Athletenvertretungen forderten mehr Mitspracherecht für Sportlerinnen und Sportler. Auch der Umgang und die Klüngelei mit Autokraten wird gerade im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Peking weiter ein Thema bleiben.