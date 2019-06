Die Chaostage beim TSV 1860 München gehen weiter

In einem Facebook-Post hatte der umstrittene Investor Hasan Ismaik Geschäftsführer Michael Scharold scharf kritisiert, aber auch ein neues Darlehen in Aussicht gestellt, damit der Verein neue Spieler verpflichten kann. Das will das Vereinspräsidium aber nicht - um nicht noch abhängiger vom Jordanier zu werden.

Geld vom Hauptsponsor?

Der Verein hätte dagegen gerne Geld vom Hauptsponsor. "Die Bayerische" will die Namensrechte am Nachwuchsleistungszentrum erwerben und würde dafür im Gegenzug 500.000 Euro locker machen. Aber Ismaik will das Geld des Sponsors nicht: Denn seiner Meinung nach würde das Präsidium damit nur eigene Fehler kaschieren wollen.

"Es ist ein offenes Geheimnis, dass diese Versicherung seit 2017 ein besonderes Verhältnis zu den e.V.-Verantwortlichen pflegt. 'Die Bayerische' hat die schwierige Situation vor zwei Jahren ausgenutzt und für einen überschaubaren finanziellen Einsatz sehr viel Leistung bekommen, u.a. auch einen Platz im Aufsichtsrat." Hasan Ismaik