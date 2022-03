Die Bundestrainer-Familie: Mitfiebern bei den Paralympics

Krieg in der Ukraine überschattet die Paralympics

Als der Angriff Russlands auf die Ukraine kurz vor Beginn der paralympischen Winterspiele erfolgte, hatte das Internationale Paralympische Komitee (IPC) zunächst die Teilnahme aller Para-Athletinnen und -athleten aus Russland und Belarus an den Wettkämpfen zugesagt. Nach massivem Protest wurde dies jedoch am darauffolgenden Tag widerrufen. Bei der Eröffnungsfeier in Peking zeigten sich viele Sportlerinnen und Sportler mit der Ukraine solidarisch, auch das deutsche Team: "Beim Einlauf der Nationen haben wir unsere Mützen abgesetzt und das Friedenszeichen gemacht", erzählt Mauritz Trautner.

Ski alpin in Mittelfranken?

Vater und Sohn sind sich in vielen Dingen einig und trotz großer räumlicher und zeitlicher Entfernung analysieren sie die Rennen der Paralympischen Winterspiele im Nachhinein gemeinsam. Aber wie werden zwei Mittelfranken überhaupt zu Bundestrainern bei Para-Ski alpin? Angefangen hat alles am nahe gelegenen Skilift in Heideck im Landkreis Roth. Denn eigentlich ist die ganze Familie Trautner skibegeistert, sowohl die Eltern als auch die Söhne. Doch vor allem für Mauritz stand schon als kleiner Junge fest, dass er Skirennläufer werden wollte. Nachdem er besonderes Talent bewies, besuchte er als Jugendlicher ein Sportinternat im Allgäu und fuhr einige Zeit erfolgreich Skirennen. Vater Thomas erwarb letztlich die Trainerlizenz, um seinen Sohn fördern zu können.