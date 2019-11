"Die berufliche Laufbahn ist eine Frage des sinnhaften Lebens"

Wie sich berufliche Karriere und Leistungssport erfolgreich vereinbaren lassen, hat Jupp Kapellmann eindrucksvoll bewiesen. In den 1970er Jahren spielte er sechs Jahre beim FC Bayern und wurde dort deutscher Meister. In den Folgejahren gewann er drei Mal den Europapokal, bevor er 1997 den Weltmeistertitel holte. Nach seiner Profikarriere wurde er Arzt und hat heute auch medizinisch alles erreicht: Chef einer orthopädischen Klinik und Inhaber einer eigenen Praxis, so die beeindruckende Bilanz des 69-Jährigen.

Jupp Kapellmanns Doppelbelastung begann schon früh. Seine Mutter habe sehr viel Wert auf eine gute schulische Ausbildung gelegt und ihm den Zugang zu einer Fußballschule verwehrt. Mit 17 Jahren erhielt er den ersten Profivertrag bei seinem Heimatverein Allemania Aachen und schrieb nebenbei sein Abitur. Zunächst studierte er in Köln Betriebswirtschaft, bevor er sich für ein Medizinstudium entschied, das er schon während seiner aktiven Zeit beim FC Bayern absolvierte.

Grundstein liegt in schulischer Ausbildung

Doch auch nach Beendigung des Leistungssports lässt sich eine erfolgreiche außersportliche Karriere noch gut realisieren. Dieter Frey begann sein Studium erst nach seiner Profilaufbahn, nachdem er mit dem FC Bayern Deutscher Meister UEFA-Pokalsieger wurde. Drei Jahre verbrachte er beim FC Nürnberg, vier beim FC Augsburg. Heute ist er Lehrer für Mathematik und Wirtschaft und unterrichtet an einem Gymnasium in Nürnberg. Nebenbei trainiert er die U15 des FC Nürnberg und legt bei seinen Schützlingen sehr viel Wert auf die Schule.

"Wenn ich im Lehrerzimmer mitbekomme, dass etwas aus dem Ruder läuft, dann kann das schon mal sein, dass derjenige dann am Wochenende nicht spielt." Dieter Frey

Bildung dürfe dabei keinesfalls als "Notnagel" gesehen werden, falls es mit der Profikarriere nicht klappt. Die schulische Ausbildung sei auch für Sportler wichtig, denen der Sprung in den Profibereich gelingt, da deren Laufbahn meist mit Anfang 30 beendet ist. Zwar verdiene man gerade im Fußball genug Geld, um nach dem sportlichen Karriereende nicht unbedingt arbeiten zu müssen, allerdings sieht Jupp Kapellmann in der Weiterbildung auch eine Frage des "sinnhaften Lebens". Frey möchte seinen Schülern dabei ein Vorbild sein. Er kritisiert die finanzielle Entwicklung des Profifußballs, da diese mittlerweile auch schon Einzug in den Jugendbereich hält.

"Wenn es in der A-Jugend Spieler gibt, die mehr verdienen als ihre Väter, wie soll man denen dann noch klar machen, wie wichtig Bildung ist?" Dieter Frey