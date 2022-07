Die Bayern-Spielerinnen performen nicht nur auf dem Platz

Die sechs FC-Bayern-Spielerinnen, die in England mit von der Partie sind, waren bisher verlässlich stark in der Offensive. Dazu zählen Lea Schüller, Klara Bühl, die Spielerin des Eröffnungsspiels Lina Magull sowie Linda Dallmann und Sydney Lohmann. Aber auch Giulia Gwinn, die eigentlich in der Defensive zuhause ist, setzt immer wieder Offensive-Akzente.

Die Kickerinnen überzeugen aber nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben arbeiten die meisten bereits an ihrer Karriere nach der Karriere.

"Sie können es sich schlicht nicht leisten, erst nach der Fußballkarriere zu schauen, wie es weitergeht. So viel Geld werden sie nicht verdient haben." - Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in der Welt am Sonntag

So ist es kein seltenes Bild, dass selbst bei der EM in England zwischen den Spielen die Lernunterlagen hervorgekramt werden. In erster Linie zählt aktuell aber bei allen der volle Einsatz auf dem Platz.

Schüller: Strafraumspielerin und zukünftige Architektin?

Schüller nimmt im Team die Rolle der klassischen Strafraumstürmerin ein. Sie nutzt die Chancen, die sich ihr bieten, effizient, macht kurzen Prozess. So auch zum Auftakt gegen Dänemark: Bei Ecke für Deutschland in der 57. Minute stieg Schüller am höchsten, die dänische Keeperin verschätzte sich und Schüller nickte lässig ins leere Tor ein. Vor Spiel zwei wurde die Stürmerin allerdings von einer Corona-Infektion gestoppt.

Abseits vom Platz ist es Lea Schüller wichtig, “auch etwas für den Kopf zu machen”, erklärt sie. Ihr Fachgebiet: Wirtschaftsingenieurwesen. “Ich bin da voll dabei - weil ich es einfach nach der Karriere brauche. Ich hatte mir immer vorgestellt, im Automobilbereich zu arbeiten, mittlerweile stelle ich mir vor, Richtung Architektur was zu machen”, sagt die Bundesliga-Torschützenkönigin aus München.

Bühl: Eiskalt zum Tor und zum Management-Bachelor

Bühl hat immer den Zug zum Tor, kann den Kopf ausschalten und probiert es dann einfach mal mit einem Abschluss. Gegen Spanien beispielsweise nutzte sie einen Patzer der Gegnerinnen eiskalt aus, legte sich den Ball einmal auf den linken Fuß und vollendete dann aus zehn Metern trocken unten rechts ins Eck. Das wichtige 1:0 für die Deutschen. Neben dem Sport ist auch sie noch am Studieren: Bühl macht ihren Medienmanagement-Bachelor im Fernstudium.

Magull: Sportliche Pläne auch nach der Sport-Karriere

Die 27-jährige Lina Magull war die Spielerin des Tages gegen Dänemark. Ein Tor und einen Assist steuerte sie dem deutschen Spiel bei. Sie bringt viel Erfahrung mit auf den Platz, agiert quirlig und flink. Sie will auch nach ihrer aktiven Karriere dem Sport treu bleiben und studiert aktuell Sportmarketing und Sportjournalismus.

Lohmann: Erstmal volle Konzentration auf den Sport

Schon seit sechs Jahren bei den Bayern ist die Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann. Auch sie war im Spiel gegen Dänemark bereits an einem Tor beteiligt: In der 86. Minute steckte Jule Brand auf sie durch, Lohmann schlug die Flanke auf die erfahrene Stürmerin Popp. Die wuchtete das Leder dann per Flugkopfball ins rechte Toreck. Ein gelungener EM-Start für die 22-jährige Lohmann.

Wäre sie nicht Profi-Kickerin geworden, hätte sie Physiotherapie oder Geografie studiert. Auch eine Ausbildung zur Köchin wäre ein Option gewesen. Aktuell konzentriert sie sich aber erst mal auf den Leistungssport.

Dallmann: Joker und angehende Sportwissenschaftlerin

Linda Dallmann, ebenfalls Mittelfeldspielerin bei den Bayern, war bisher nur als Joker eingesetzt. Sie kam gegen Dänemark und Spanien jeweils für eine gute halbe Stunde ins Team. Dallmann ist bekannt für ihre Standhaftigkeit in Zweikämpfen und ihre Ballsicherheit. Sie bleibt dem Sport mit ihrem Sportwissenschaftsstudium wohl auch nach der aktiven Karriere erhalten.

Gwinn: Flinke Verteidigerin mit klaren Zukunfstplänen

Giulia Gwinn ist die einsame Bayern-Spielerin in der deutschen Defensive. Dort überzeugt sie mit ihrem Zug zum Tor und ihrer Schnelligkeit auf der rechten Außenbahn. Auch im Spiel gegen Dänemark chippte Gwinn den Ball Richtung Strafraumgrenze, über Schüller und Bühl entstand dann eine gefährliche Torchance für die DFB-Elf.

Gwinn studiert neben ihrer Fußballkarriere ebenfalls: Sie absolviert ein Fernstudium im Sportmanagement und hat schon einige praktische Einblicke beim DFB und dem FC Bayern gesammelt. “Ich glaube, die meisten Männer können es sich nicht vorstellen, neben dem Fußball für ein zweites Standbein zu sorgen. Wir kennen es einfach nicht anders”, sagt sie.

Trotz der Doppelbelastung durch Fußball und Studium erbringen gerade alle DFB-Frauen Topleistungen auf dem Platz und stehen schon vor dem letzten Gruppenspiel gegen Finnland als Gruppensieger fest.