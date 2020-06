Die Basketball-Bundesliga ist bereit für das Finalturnier

Hainer über Pesic: "Triebfeder" für Finalturnier

Der Basketball-Geschäftsführer war auch einer der Hauptakteure, als es darum ging, ob die Saison überhaupt noch sportlich beendet werden kann. "In dem Moment, wo klar war, dass sich das Fenster vielleicht öffnet, wo wir spielen können, und das auch an einem Standort stattfindet, haben wir uns sofort beworben", erinnert er sich zurück.

"Marco war die Triebfeder, um dieses Konzept für München auf die Beine zu stellen." FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer in Blickpunkt Sport über Marko Pesic

Das Hygienekonzept der BBL hat sich teilweise am Konzept der Deutschen Fußball-Liga (DFL) orientiert ("So konnten wir natürlich ein bisschen im Windschatten der DFL lernen."), hat aber die besindere Herausforderung, dass alle Spiele an einem Ort in einer Halle stattfinden und alle Teams in einem Hotel untergebracht sind.

Pesic: "Ein sehr gutes Konzept vorgelegt"

Pesic ist aber sicher, dass das BBL-Konzept einen reibungslosen Ablauf des Finalturniers gewährleisten wird. "Sicherlich haben wir genug Gehirnschamlz eingesetzt und ich denke, ein sehr gutes Konzept vorgelegt", sagte Pesic, der die kommenden Wochen "eine große Herausforderung für uns als Verein, genauso wie für die Liga", nennt.